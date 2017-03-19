Altınordulu gençlere çanakkale menüsü

Altınordu, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında, bu topraklar için vicdanlarını feda eden şehitlerimizi törenlerle andı. Futbolcular Mehmetçiklerimizin yediği buğday çorbası, komposto ve ekmekten oluşan yemekleri yedi

Altınordu, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında, bu topraklar için vicdanlarını feda eden şehitlerimizi törenlerle andı. U19 ve Altınordu Futbol Meslek Okulu (AFMO) takımları ile başlayan program, Pazar günü diğer ekiplerin de katılımlarıyla devam etti. Çanakkale Zaferi'ni anlatan filmler izlendi, savaşın önemini anlatan konuşmalar yapıldı, "Çanakkale içinde vurdular beni" türküsü eşliğinde ise Mehmetçiklerimizin yediği buğday çorbası, komposto ve ekmekten oluşan yemek yenildi. Böylelikle tüm idari ve teknik kadro ile personel, Çanakkale Destanı'nı yeniden yaşayıp şehitlerimizi andılar. Bugün aynı menü ve program, bu kez A Takım Yerleşkesi'nde uygulanacak.



Namağlup şampiyon



Altınordu Futbol Eğitim Kurumu (AFEK) U11 takımı, Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı anısına Gölcük'te düzenlenen 18 Mart Turnuvası'nda namağlup şampiyon oldu. Bursaspor, Gençspor ve Yeşilova'nın bulunduğu gruptan 3'te 3 yaparak çıkan, 9 gol atıp sadece 1 gol yiyen Altınordu Futbol Eğitim Kurumu (AFEK) U11 takımı, Gölcükspor, Gölcük Karadenizspor, İzmit Gençlerbirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor ile birlikte çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Gölcükspor'u geçen Altınordu U11 takımı, yarı finalde Gölcük Karadeniz'i mağlup edip finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Altınordu U11 takımı finalde Galatasaray'ı da yenip namağlup kupaya uzandı. Kırmızı-lacivertliler, 6 maçta 15 gol atıp, kalesinde ise sadece 1 gol gördü.



Milli gurur



Altınordu, son 1 haftada altyaş gruplarında milli takımlara 8 futbolcu göndermenin gururunu yaşıyor. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganıyla yola çıkan Altınordu'da, son haftalarda A takımda ilk 11'de şans bulan orta saha oyuncusu Alican Özfesli Ümit Milli Takım'a davet edildi. Daha önce U17, U18 ve U19 milli takımlarında 15 kez görev alan Alican, en son 12 Kasım 2015'te ay yıldızlı formayı giymişti.

İlk kez Ümit Milli Takım'da ter dökecek 20 yaşındaki futbolcu, İstanbul'da 24 Mart'ta Ukrayna, 28 Mart'ta Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçlarında görev bekleyecek. Kırmızı lacivertlilerde Yusuf Yalçın Arslan, Ali Mert Aydın ve Hamit Kulya, U19 Milli Takımı'na davet edilirken, Berke Özer, Berkehan Biçer, Egehan Gökgök ve Berkay Tekin ise U17 Milli Takımı'na çağrıldı. Altınordu'nun yetiştirdiği isimlerden Medipol Başakşehirli Cengiz ve Freiburglu Çağlar ise A Milli Takım'da oynuyor.

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