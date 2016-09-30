AZERBAYCAN U17 MİLLİ TAKIMINA 5 FUTBOLCU

Haber Kaynağı: DHA

Altınordu'nun 2013-14 sezonunda Oyak Renaultspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki file bekçisi ilk yılında kupada 1 kez forma giydikten sonra devre arasında Bölgesel Amatör Lig'de yer alan pilot takım Gümüşordu'ya gönderildi. 2014-15'te U21 takımında oynayan ve yine A takımda 1 kez kupada şans bulan Erce, geçen sezon 1'inci Lig'de 3 defa oynadı.Kaleci Tolgahan'ın ayrılmasından sonra bu sezon birinci kaleci konumuna geçen genç eldiven, ilk 5 haftada Altınordu'nu kalesini korudu.İlk 4 haftada kalesinde 8 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlarla beğeni toplayan Erce, son olarak Yeni Malatyaspor karşısında kalesini gole kapattı.Ümit Milli Takım'a davet edilmesi gündemde olan Erce'nin performansının giderek arttığını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Herkes bize kaleci almamız gerektiğini söyledi, biz ona güveniyorduk. Erce'nin potansiyelinin olduğunu biliyoruz. Ona karşı ön yargı vardı ama bu ön yargıları yıkmaya başladı" dedi.Mlli takımlarına farklı yaş gruplarında son yıllarda 30 oyuncu gönderen Altınordu, Azerbaycan U17 Milli Takımı'na da 5 futbolcu yolladı. Daha önce kaleci Muhammet Can Tuncer'i kadroya alan Azerbaycan U17 Milli Takım Teknik Direktörü Vugar Mammad, geçen hafta Altınordu U16 takımı ile Selçuk-Efes Tesisleri'nde oynadıkları özel maçın ardından Şahan Akyüz, Egehan Gök, Mutlu Aksu Doğan ve Onur Taha Takır'ı da kadroya davet etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, gençlerin Azerbaycan milli forması giymelerine izin verdi. Azerbaycan U17 Milli Takımı'nda Beşiktaş'tan Doğukan Özkan, Mustafa Çay, Ramazan Çeri, Kartal Kayra Yılmaz da yer alıyor.