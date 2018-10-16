Arda Turan'a bir şok daha. Takımı inanılmaz bir ceza kesti!

Medipol Başakşehir Kulübü, Arda Turan'a 2 milyon 500 bin TL para cezası verdiklerini açıkladı

Arda Turan'a bir şok daha. Takımı inanılmaz bir ceza kesti!
16 Ekim 2018 Salı 14:27

Kulübün yönetim kurulunun aldığı karar şöyle;

"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30’da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan’la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #arda turan #arda turan ceza
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