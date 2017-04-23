Arkasspor, finallerde Halkabank'a üstün

Efeler Ligi'nde yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselen Arkasspor, şampiyonluk için yarışacağı Halkbank'la şimdiye kadar çıktığı finallerde rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Mavi beyazlılar, Başkent temsilcisi ile oynadığı play off maçlarında 12 galibiyet, 3 yenilgi aldı. İzmir ekibi 2005-06'da Marmaris'te yapılan dörtlü finalde Halkbank'ı 3-0 ve 3-1 yenerek şampiyon oldu. Arkasspor, 2006-07'de rakibini dörtlü finalde Eskişehir'de ve Adana'da 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Arkasspor, 2010-11 sezonunda yarı finalde Halkbank karşısında hem evinde hem deplasmanda 3-1'lik skorlarla tur atlasa da finalde kupayı Fenerbahçe'ye kaptırdı.



Geçen yıl kaybetti



2011-12'de Çanakkale'de yarı finalde Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Arkasspor, finalde Fenerbahçe'den yine şampiyonluğu alamadı. 2012-13'te iki takım final serisinde rakip oldu. Arkasspor deplasmandaki 3-1'lik galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyetin ardından İzmir'de 3-1 ve 3-0'lık zaferlerle seride durumu 3-1'e taşıyarak şampiyonluğu elde etti.

Halbank'ı 2014-15'te dörtlü finalde 3-1 ve 3-0 mağlup eden Arkasspor, Adana'da dördüncü şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon ise Samsun'da gerçekleştirelen dörtlü finalde Halkbank, Arkasspor'la oynadığ karşılaşmaları 3-1 ve 3-2'lik sonuçlarla kazanıp kupayı müzesine götürdü. Mavi beyazlılar ise ligde üçüncü sırayı aldı.

