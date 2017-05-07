Arkasspor pasörü buldu

Rusya'nın Gazprom Ugra Surgut ekibinde forma giyen 24 yaşında ve 2.04 boyundaki pasör, Sırbistan'da Partizan, Polonya'da SKRA Belchatow'da oynadı. Aleksa Brdjovic, Polonya Plus Liga şampiyonluğu, CEV Kupası ikincili ve milli takımı ile Dünya Ligi şampiyonluğu kazandı.
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