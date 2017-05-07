Arkasspor pasörü buldu

Efeler Ligi'nde sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor, Kanadalı pasör Sanders'in Polonya ekibi Lotos Trelf Gdansk'a transfer olmasından sonra Sırbistan Milli Takım oyuncusu Aleksa Brdjovic ile prensipte anlaştı.

Rusya'nın Gazprom Ugra Surgut ekibinde forma giyen 24 yaşında ve 2.04 boyundaki pasör, Sırbistan'da Partizan, Polonya'da SKRA Belchatow'da oynadı. Aleksa Brdjovic, Polonya Plus Liga şampiyonluğu, CEV Kupası ikincili ve milli takımı ile Dünya Ligi şampiyonluğu kazandı.

