Arkasspor sıfır çekti

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Arkasspor, üst üste ikinci kez grup aşamasını galibiyetsiz tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'ne 4'ü art arda toplam 8 kez katılan, 2012 yılında dev organizasyonda Final Four oynayarak ilki başaran İzmir temsilcisi, geçen sezon grupta oynadığı 6 maçı da kaybetti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Perugia, Dinamo Moskova ve Tours VB'yle rakip olan Arkas, ligi galibiyetsiz kapattı. Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden mavi-beyazlılar, son maçta İtalya'da Perugia'ya 3-1 mağlup oldu. Arkasspor, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta toplam 1 puanla B Grubu'nda puan alamayan CEZ Karlovarsko'dan sonra en başarısız takım olarak dikkat çekti.