Askıda zayıflatacaklar

MERSİN'de son zamanların gözde sporlarından AntiGravity Fitness, kadınları askıda zayıflatacak

AntiGravity tekniği olan hava yoga eğitim direktörü Mine Melek, Mersin'de yeni eğitmenler yetiştiriyor. 35 ülkede yaklaşık 8 bin eğitmen tarafından uygulanan hava yoga yönteminin kadınlar arasında büyük ilgi gördüğünü belirten Mine Melek, tekniğin omurgayı düzelttiğini, endokrin, lenf, sindirim ve dolaşım sistemlerini dinçleştirdiğini söyledi.Melek, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan AntiGravity Fitness tekniğinin sadece bir zayıflama yöntemi değil, aynı zamanda mutluluk hormonunu çalıştırdığını, kişinin öğrenme yeteneğini geliştirdiği, yüzdeki kılcal damarlara taze kan sağladığını, baş aşağı dönme sayesindeki kişinin yüz rengini de güzelleştirdiğini anlattı. Mine Melek şöyle dedi:"AntiGravity, insanın ayağını yerden kesen ve aynı zamanda çok eğlenceli egzersiz metodu. En önemli özelliği yerçekimine ve fizik kurallarına aykırı hareketler ile omurgayı baskısız açar ve sağlığa sağlık katar. AntiGravity Fitness'ın içerisinde pilates, kinesis, akrobasi, dans ve yüzde 60 yoga mevcut. Hamak yardımı ile yapılan hava yoga aynı zamanda kişiyi kuvvet anlamında, çeviklik anlamında ve kinestetik bilinç anlamında oldukça artırmakta. AntiGravity teknikleri hamak ile zorlu postürlerin daha fazla uzamasına ve esnemesine yardımcı olur."