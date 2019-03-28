Aydın'ın haklı gururu

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'daki ilk sezonunda 44 takımın arasından sıyrılıp gümüş madalyayı boynuna taktı.

Aydın'ın haklı gururu
28 Mart 2019 Perşembe 12:53

CEV Kadınlar Challenge Cup finalinde evinde 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Saugella Monza'ya İtalya'da 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'daki ilk sezonunda 44 takımın arasından sıyrılıp gümüş madalyayı boynuna taktı. Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa arenasında Beşiktaş, Hermes Oostende, AO Thiras ve GEN-I Volley'i eleyip son 2'ye kalırken 8 maçta 7 galibiyet alan Aydın temsilcisi, İtalyan rakibi Monza karşısında finalin iki maçını da kaybetmesine rağmen kente büyük bir gurur yaşattı. Challenge Cup'ta final oynayıp sezonu ikinci sırada tamamlayan Aydın BŞB, Türk voleybolu ve kenti uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin mutluluğunu yaşadı.


Kaynak: DHA
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