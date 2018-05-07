Bal gibi İzmirspor

Maç dakikaları:

4. Dakikada defansın arkasına atılan ara pasında İzmirsporlu Doğacan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Torbalıspor kalecisi mutlak pozisyonu önledi.

29. Dakikada Micheal sol çaprazdan vurdu. Top az farkla dışarı çıktı.

39. Dakikada sol çaprazdan yaklaşık 22 metreden kazanılan frikikte topun başına geçen Kubilay Baktır barajın üstünden harika bir vuruşla Torbalıspor filelerini havalandırdı: 0-1.

55. Dakikada ceza yayının üstünden Kaan’ın şutu üst diregi sıyırdı ve dışarı çıktı.

73. Dakikada Torbalıspor‘un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Turhan Burak’ın ortasında Ahmet Tüzün kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direği sıyırıp dışarı gitti.

74. Dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Doğacan’ın yerden ortasında Gökhan Baziyar altıpasta topla buluştu. Deneyimli forvet müsait pozisyonda kaleye vurmak yerine arkasındaki Kaan’a çıkardı. Kaan’ın şutunu defans uzaklaştırdı.

77. Dakikada gelişen Torbalı atağında Ndiaye’nin sol çaprazdan tehlikeli şutu üstten dışarı gitti. Karşılaşma sonuna 7 dakika ila edilmesine ragmen maçta başka gol olmayınca İzmirspor mücadeleyi 1-0 kazandı ve 2 sezon sonra BAL’a yükseldi.

Maç sonu sevinç yumağı

İki sezon sonra Bölgesel Amatör Lig’e yükselen İzmirspor, maçtan sonra Atatürk Stadı’nda büyük sevinç yaşadı. Futbolcular 90 dakikanın bitiminin ardından sevincini tribünlere koşarak yaklaşık 7000 taraftarıyla paylaştı. Ardından yöneticiler ve Sportif Direktör Serdar Sabuncu oyuncularla kucaklaştı. Sabuncu taraftarlara 3’lü çektirdi. Oyuncular daha sonra sahaya girerek İzmirspor bayrağını dolaştırdı. İzmirspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Tansel Meriç, Bölgesel Amatör Lig’den de bir an evvel üst lige tırmanıp profesyonel arenaya yükselmek istediklerini ifade etti.

Torbalıspor'da büyük hüzün

2017-2018 BAL Lig’inde başarılı bir sezon geçiren ve bir başka İzmir temsilcisi Ödemişspor’un ardından lig'i ikinci sırada bitiren Torbalıspor ise statünün kurbanı oldu. Tüm sezon başarılı bir grafik çizen İzmir ekibinin tüm sezon süren başarılı performansı bir maçın sonunda heba oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Play Out’larında Bornova Yeşilovaspor’un ardından ikinci BAL biletini Torbalıspor'u 1-0 yenen İzmirspor aldı. Süper Amatör Lig Play Off’larını üçüncü sırada bitiren Lacivert beyazlılar, BAL 8. Grup’u Ödemiş’in ardından ikinci tamamlayan Torbalıspor’u 1-0 yenmeyi başardı. Şimşek’in tek golünü 39. dakikada Kubilay Baktır kaydetti. Son olarak 2015-16 sezonunda BAL’da mücadele eden İzmirspor, 2 sezon aranın ardından Bölgesel Amatör Lig'e geri döndü.