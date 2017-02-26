Balıkesirspor'da skor iyi, futbol kötü

Balıkesirspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek play off umutlarını güçlendirdi.

Teknik Direktör Can Cangök "Adana'da şans yanımızdaydı" kendi açımdan iyi oynadığımızı söyleyemem. Maç içerisinde çok git geller oldu. Rakibimiz de çok pozisyona girdi. İyi oynadığımız pek çok maçı kaybetmiştik. Bu kez kötü oynayıp, biraz da şansımızın yardımıyla 3 puanı aldık. Bu da futbolun ilginç yanı" dedi. Son haftalarda yükselen form grafiği ile dikkat çeken kaptan Burak Çalık, eski takımı Adana Demirspor'u yıkan isim oldu. Bandırmaspor maçında attığı goller ve asistleriyle yıldızlaşan Burak, Adana'da şık bir gol atarken, Abdükadir'in golüne de asist yaptı. Burak gibi geçen sezon Adana Demirspor formasını giyen Abdülkadir Özgen de eski takımını boş geçmedi. İkinci yarıdaki performansıyla dikkat çeken Abdülkadir, son 3 deplasmanda 3 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

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