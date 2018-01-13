Banvit: 84-Pınar Karşıyaka: 65

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15'inci hafta karşılaşmasında Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka’yı konuk eden Banvit, karşılaşmadan 84-65 galip gelerek adını ilk 8 takım arasına yazdırdı

Banvit: 84-Pınar Karşıyaka: 65

İlk periyota Pınar Karşıyaka Metin'in basketiyle başladı. Periyot bitimine 3 dakika kala Rautins'in dış atışıyla farkı giderek açan Banvit, Banic ve Jones’in basketlerine rağmen Thomas’ın smaç basketinden sonra periyodu 19-10 önde bitirdi. İkinci periyotta ise devrenin bitmine 5 dakika kala 29-18 önde giden Banvit uzun süre top kaybı yapan Vidmar’ın smaç basketi ve ardından Rautins ile farkı giderek açmaya başladı ve soyunma odasına da 43-29 önde gitti.

Dönüşte Taylor'ın 3 sayısıyla ikinci yarıya başlayan Banvit, maçın 25'inci dakikasına da 49-42 önde girdi. Taylor ile etkili olan Banvit periyodu Thomas’ın son saniye  basketiyle 67-48 önde bitirdi. Son periyotta 19 sayı farkın getirdiği rahatlıkla oynayan Banvit konuk ekibin hücumlarını önlemekte zorlanmadı. Son 2 dakikada daha çok Şehmus, Hazer, Erkin ve Ragıp gibi genç Türk oyunculara yer veren Banvit karşılaşmadan 19 sayı farkla  84-65 galip gelerek ayrıldı. Bu neticeyle Banvit ilk 8 takım arasına girmeye hak kazandı.

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Can Mavisu (xx), Mehmet Keseratar (x)

BANVİT: Thomas 12 (xxx), Şehmuz 3 (xx), Kulig 4 (xxx), Tolga (xx), Erkin 2 (xx), Vidmar 12 (xxx), Rautins 17 (xxx), Rıdvan 4 (xxx), Taylor 17 (xxx), Caloiaro 13 (xxx), Ragıp (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk 10 (xxx),  Metin 12 (xxx) ,Akif 4 (xx),Waters 4 (xx), Banic15 (xxx)  , Mert (xx), Wood (xx), Kennedy 7 (xx), Jones 13 (xxx), Alp (?)

1. PERİYOT:  19-10

DEVRE: 43-29

3. PERİYOT: 67-49

5 FAUL: Dk. 36.27 Wood (Pınar Karşıyaka)


Kaynak: DHA
Etiketler; #pınar karşıyaka #banvit
Önceki Haber
TSK, Afrin'i top atışıyla vurdu
Sonraki Haber
Kasası devrilen TIR bu hale geldi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.