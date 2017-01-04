Banvit-Aris maç sonucu: 95-94

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. FIBA Şampiyonlar Ligi Grup A mücadelesinde Yunan ekibi Aris ile karşılaşan Banvit, son anda uzatmaya götürdüğü mücaleden yine son saniye basketiyle 95-94 galip ayrılmayı bildi.
Uzatma dakikalarında 10-0 seri
Büyük heyecana sahne olan mücadelede maçın normal süresi 80-80 bitti. Uzatma dakikalarında baskılı oynayan ve isabetli şutları ile farkı 9'a kadar çıkaran Banvit, maçın bitimine 1 dakika 30 saniye kala yaptığı üst üste hatalarda 1 sayı geriye düştü. Son 1.7 saniye kala basketi bulan Banvit, maçtan 95-94 galip ayrılarak grupta 2. sıraya yükseldi.
Maçın en skorer oyuncusu Aris'ten Will Cummings (19) olurken Banvit'te Furkan Korkmaz ve Jordan Theodore 18'er sayıyla takımının galibiyetlerinde büyük pay sahibi oldu. (FANATİK)
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