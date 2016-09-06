06 Eylül 2016 Salı
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    • Başbakan'dan Göztepe Stadı'na destek

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nın bulunduğu araziye yapılacak yeni stat konusunda Başbakan Binali Yıldırım'la Ankara'da yaptığı görüşmeden müjdeli haberlerle döndü

    06 Eylül 2016 Salı 15:15
    Başbakan'dan Göztepe Stadı'na destek
    Önce Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ardından Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen Başkan Sepil, tesisin 2018-2019 sezonuna yetişmesi için destek sözü aldı. Çankaya Köşkü'nde İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Mahmut Atilla Kaya, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve stadın mimarı Bünyamin Derman'ın da katıldığı görüşmede Başbakan Yıldırım'a 20 bin kişlik olarak revize edilen proje hakkında bilgi veren Sepil, İzmir'e 365 gün yaşayacak ve kulübe gelir getirecek bir tesis kazandıracaklarını belirtti.

    Türkiye'nin son derece yoğun gündemi içinde kendilerine zaman ayıran Başbakan Yıldırım'a teşekkür eden Başkan Sepil, şunları söyledi:

    "BAŞBAKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDECEK"

    "1949 yılından bu yana kulübümüze hizmet veren Gürsel Aksel Tesisleri, yeni başarılarımıza ev sahipliği yapmak üzere stat haline gelecek. İzmir'in en değerli alanlarından birine yapılacak yeni stat, sadece ayda iki gün kullanılan bir yer değil, 365 gün hizmet veren bir yaşam merkezi olacak. Göztepe 2018-2019 sezonunu yeni stadında oynayacak. İzmirli başbakanımız projemizin tüm aşamalarını yakından takip ederek projenin bugünlere gelinmesinde en büyük pay sahibi olmuş ve konuyla çok yakından ilgilenerek ciddi enerji harcamıştır. Kendilerine minnettarız."

    STATTA YOK YOK

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucu ihalesi iptal edilen ve Danıştay'a yapılan temyiz başvurusu sürecinde ihaleyi alan Doyap Yapı'nın sözleşmesi feshedilen Göztepe Stadı için bir kaç ay içinde yeniden ihale yapılacak. Yıkılmaya başladıktan sonra atıl durumda kalan, aylardır çivi çakılmayan stadın temelinin yılbaşına kadar atılacağı bildirildi. 20 bin seyirci kapasiteli statta 2 katlı otopark, halka açık spor alanları, müze, idari alanlar, fitness merkezi, sosyal alanlar, çocuk eğlence merkezleri ve gelir getirecek ticari alanların yer alacağı ifade edildi. Tesis içinde bulunan Bülent Özkul Spor Salonu'nun da 2 ay içinde yıkılacağı belirtildi. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Göztepe, Başkanı, Mehmet, Sepil, Gürsel

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