Bir bahis oyunu olan iddaa oyunu, oyuncularına çeşitli spor dallarında yapacakları tahminlere ve bu tahminlere göre oynayacakları kuponlar sayesinde kazanç sağlamakta olan bir oyundur. Bahis oyunu olarak devlet kontrolünde ve özel izinle hizmet vermekte olan bu oyun 18 yaş ve üzeri kişiler için uygundur. 18 yaşın altındaki kişiler bu oyunu oynayamazlar. Banko Tahminler
ile Bu oyun için ya iddaa bayilerine giderek kuponlarınızı oynayabilir, ya da internet üzerinden çeşitli iddaa sitelerine üye olarak bu oyunu oynayabilmektedir. Oyun içerisinde çeşitli spor dalları bulunmaktadır. En çok takip edilen ve en sevilen sporlar futbol ve basketbol olduğu için kişiler bu konuda daha fazla bilgiye ve takımlar hakkında daha iyi bir tahmin gücüne sahiptir. Bu yüzden iddaa oyunları arasında en çok futbol ve basketbol oyunları ilgi görmektedir. Kupon yaparken banko maçlar yazmak kazanç adına en önemli hamlelerden biri olacaktır. İddaa basketbol banko maçlar
olarak gördüğünüz maçları mutlaka kuponlarınıza eklemelisiniz. Çünkü basketbol maçlarının oranları sabit ve oldukça yüksektir. Bir kupon yaptığınızda bu kupona en banko gördüğünüz basketbol maçını eklemek kuponunuzun kazanç miktarını neredeyse en az 2 katına çıkaracaktır. Basketbol oranları:
*1,70
*2,25
*4,00 gibi oranlar olduğu için bir basketbol maçını kupona eklemek kupon kazancının en az 1,70 oranında artmasına destek olacaktır.
Bu özel bir iddaa taktiği olarak kullanılabilir ve bu taktik sayesinde kişiler kazançlarını kat be kat artırabilirler. Banko Maç Nedir
Banko maç demek yapılan bahsin kazanmasına kesin gözü ile bakılan maç demektir. İddaa içerisinde banko olduğu düşünülen çeşitli maçlar vardır. İddaa basketbol banko maçları
bulurken genel olarak çeşitli liglerin en iyi takımlarının oynamış olduğu ya da ligde o hafta orta sıralardaki bir takım ile son sırada bulunan takımın maçları banko maç olarak değerlendirilebilir. Bu maçlarla banko hazır kuponlar
yapılabilir. Bunun dışında iki takım arasında oynanan maçlara, takımların son zamanlardaki performanslarına ve çeşitli kriterlere bakarak banko maçları bulabilirsiniz. Bazı iddaa yorumcuları ve tahminciler de zaman zaman İddaa basketbol banko maçları
paylaşımı yapmaktadırlar. Bu banko maçlar ile kazançlarınızı garanti altına alabilir ve bu sayede oturduğunuz yerden sadece spor karşılaşmalarına tahminler yaparak kazanç elde edebilirsiniz.
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