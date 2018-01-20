Bergama 3 puanla başladı: 2-1

3. Lig birinci grupta mücadele eden Bergama Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Orhangazi Belediyespor'u Ahmet ve Semih'in attığı gollerle 2-1 yenerek ikinci yarıya 3 puanla güzel bir başlangıç yaptı. Konuk ekibin tek sayısı 90'da Muammer'den geldi

Erkan Kart- TFF 3. Lig 1. Grupta alt sıralardan kurtulmak isteyen ve devre arasında takım kadrosunda önemli isimleri kazandıran İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor , Bergama 14 Eylül Stadı'nda karşılaştığı Orhangazi Belediyespor'u 35. Dakidada Ahmet Köseoğlu ve 80. Dakikada yeni transfer Semih Durmuş'un attığı gollerle 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Konuk ekibin tek golü 90'da Muammer'den geldi. Bergama Belediye bu galibiyetle puanını 20'ye çıkararak 12. sıraya yerleşti. Konuk ekip ise 16 puanla son sırada yer aldı.



Maç dakikaları:

4. Dakikada konuk ekip atagında Mustafa, ceza sahası sol köşesinde topla buluştu sert vuruşunda top az farkla aut'a çıktı.

16. Dakikada sol kanattan gelişen Bergama Belediyespor atağında İsmail, ceza sahasına çalımlarla girip önünü açtı ve sert vurdu, kaleci Erman çatala giden topu son anda uzandı ve Kornere çeldi. Korner sonuç getirmedi.

20. Dakikada Emre İşçiler'in sağ kanattan getirip ortaladığı topla Gani ceza sahası yay içinde önüne aldı yerden plase vuruşu Kaleci Erman kontrol etti.

30. Dakikada konuk takım 'da Ercan, Atakan'ın pasıyla ceza sahası içine girdi kaleci kazımla karşı karşıya vuruşunda Kazım gole izin vermedi.

35. Dakikada Emre'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içine gelen topu İsmail arka direğe aşırdı, Ahmet' topu Orhangazi Belediye filelerine gönderdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

İkinci yarıya her iki takımda ilk yarıdaki on birleriyle maça başladı.

60. Dakikada ani gelişen Bergama Belediyespor atagında Abdulgani orta sahadan topla çıktı ceza sahasına kadar girdi şutunu atmakta geçikince Muammer araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

70. Dakikada sağ kanattan Emre'nin kullandığı korner atışında ceza sahası uzak köşesinde topa oyuna sonradan giren Sercan sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

80. Dakikada Sol kanattan Tufan Deniz'in korner atışında arka dirtete Emre ceza sahasında kesti Semih kafa ile fileleri sarstı: 2-0.

90. Dakikada sağ kanattan kazanılan serbes vuruşu Kadir kullandı, ceza sahasına ortaladığı topa Muammer dokundu ve skoru 2-1 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı 3 puanla tamamladı.



STAT: 14 Eylül



HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Gökhan Çelik (xx), İsa Doğanlar (xx)



BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (xxx) - Hüseyin (xx), Ahmet (xxx), Emre (xxx) (Dk. 85 Ulaş), Abdülgani (xx), Jiyan (xx) (Dk. 67 Sercan xx), Semih (xxx), Hacı Ömer (xxx), Berk (xx), İsmail (xx) (Dk. 73 Tufan xx), Tuncer (xx)

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Erman (xx) - Kadir (xx), Uğur Adem (x), Hasan (x), Ercan (xx), Yunus Emre (x), Murat (xx), Abdülkerim (x) (Dk. 61 Arif x), Muammer (xx), Mustafa Yüksektepe (x) (Dk. 73 Emre x), Atahan Mehmet (x) (Dk. 67 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 35 Ahmet, Dk. 80 Semih (Bergama Bld), Dk. 90 Muammer (Orgahgazi Bld)



SARI KARTLAR: Mustafa Yüksektepe, Murat, Kadir, Muammer, Yunus Emre (Orhangazi Bld), Abdülgani (Bergama Bld)