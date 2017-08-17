Bergama Belediyespor'a akropol baskılı forma

ÜÇÜNCÜ Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Bergama Belediyespor, yeni sezonda deplasman maçlarına, Bergama Akropolu'nun siluetinin bulunduğu formalarla çıkacak

Bergama Belediyespor'a akropol baskılı forma
Yönetim kurulu yaptığı toplantıda, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan, Almanya'nın başkenti Berlin'de sergilenen Zeus Sunağı'nın kalıntılarının yanı sıra Dionysos Tapınağı, Traian Tapınağı, Athena Kutsal Alanı, yukarı agora ve dünyanın en dik amfitiyatrosunu barındıran akropolu, deplasman formasına işletmeyi kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) da onay alan İzmir ekibinin dış saha maçlarına Bergama'nın tanıtımı için akropol baskılı formayla çıkacağı bildirildi. Daha önce Altay'da 100'üncü yılına özel olarak hazırlattığı mavi formasına İzmir'in simgelerinden tarihi Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, Gündoğdu Meydanı'ndaki Cumhuriyet Ağacı, İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'in heykeli ve şehirle özdeşleşen palmiye ağaçları ile martı siluetlerini yerleştirmişti.


 

Kaynak: DHA
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