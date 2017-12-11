Beşiktaş'a Alman rakip

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Başkan Fikret Orman, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Umut Güner katıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Kura çekimine seri başı olarak katılan Beşiktaş, Almanya ekibi Bayern Münih ile eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 13-14 ile 20-21 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları 6-7 ile 13-14 Mart 2018 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında oynayacak. 2017-2018 sezonu final karşılaşması ise Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek.



EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:



Juventus - Tottenham



Basel - Manchester City



Porto - Liverpool



Sevilla - Manchester United



Real Madrid - Paris Saint Germain



Shakhtar Donetsk - AS Roma



Chelsea - Barcelona



Bayern Münih - Beşiktaş





Bayern Münih'ten Beşiktaş'a "Merhaba"



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Alman ekibi Bayern Münih sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşımda bulundu.





Bavyera ekinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkçe olarak "Merhaba" yazılarak Beşiktaş'ın hesapları etiketlendi.



Ayrıca diğer bir paylaşımda ise Beşiktaş'ın sezon başında yeni transferlerini duyurduğu 'Come To Beşiktaş' videolarına da göndermede bulunan Bayern Münih, "We are coming to Beşiktaş" diyerek golcü futbolcu Lewandovski ile olan görsel aktarıldı.



Beşiktaş yanıt verdi



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, Alman ekibinin sosyal medya paylaşımlarına cevap verdi.



G Grubu'nda Alman ekibi Leipzig'i iki maçta da yenerek grubu lider bitiren Beşiktaş, İstanbul'da oynanan Leipzig maçına atıfta bulunarak, "Bizi Timo Werner'e sorun" mesajı yazdı.





İstanbul'da oynanan karşılaşmada Leipzigli futbolcu Timo Werner, Beşiktaşlı taraftarların tezahürat sırasında çıkarttığı uğultudan olumsuz etkilenerek duyma sorunu yaşamış ve 32'nci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.