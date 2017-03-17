Beşiktaş destan yazdı, taraftar çıldırdı. İzmir'in dağlarında çiçekler açar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Vodafone Arena'da oynanan maçta Siyah-beyazlılara turu getiren golleri 10. dakikada Aboubakar, 22 ve 75. dakikalarda Babel ile 84. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Olympiakos'un tek golünü ise 31. dakikada Tarik Elyounoussi attı.
ABOUBAKAR KIZARDI
Bu arada Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, orta yuvarlaktaki ikili mücadelenin ardından "kafa attığı" gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
ÖNCE SİRTAKİ, SONRA İZMİR MARŞI!
Beşiktaş skoru 4 - 1'e getirince Vodafone Arena'da Sirtaki müziği çaldı. Daha sonra ise Siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler.
Beşiktaşlı futbolculardan çeyrek final yorumu
Ryan Babel: "Fırsatları değerlendirdik ve turu geçtik"
Necip Uysal: "Taraftarlarımız müthiş destek verdiler"
Fabricio Ramirez: "Arkadaşlarım çok iyi oynadılar"
Beşiktaşlı futbolcular Ryan Babel, Necip Uysal ve kaleci Fabricio Ramirez, Olympiakos'u 4 - 1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmalarını değerlendirdiler.
Yayıncı kuruluşa konuşan Siyah-beyazlı oyuncular şunları söyledi;
RYAN BABEL: "FIRSATLARI DEĞERLENDİRDİK VE TURU GEÇTİK"
"Çok mutluyuz. Kırmızı karttan sonra işimiz zorlaşmıştı. Soyunma odasında "Daha sağlam olmalıyız" diye konuştuk. Fırsatları değerlendirdik ve turu geçtik. Önemli olan takıma katkı yapmak. On kişi oynarken rakibe iki gol daha atmak önemli bir başarı."
NECİP UYSAL: "TARAFTARLARIMIZ MÜTHİŞ DESTEK VERDİLER"
"Benim açımdan güzel bir maç oldu. Takımın galip gelmesi çok önemliydi. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, çok iyi destek verdiler. Bu galibiyetin ardından daha ileriyi düşünmeye başladık."
FABRİCİO RAMİREZ: "ARKADAŞLARIM ÇOK İYİ OYNADILAR"
"Galibiyette emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım çok iyi oynadılar. Taraftarlarımıza hediye olsun galibiyet. On kişi oynamak zordu. Skoru korumak gerekiyordu. Arkadaşlarım kendilerini parçaladılar. Taraftarların desteği olmasa böyle olmazdı."
Beşiktaşlı Quaresma: ''Bugün sahada takım bütünlüğünü ön plana çıkardık''
''Eksik kalınca daha fazla mücadele ettik''
''Oğlum doğduğundan beri bana şans getiriyor''
''Bundan sonra kim gelirse gelsin kazanmak için hazırız''
Beşiktaş ile Olympiakos arasında oynanan ve siyah beyazlı ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona eren maçın ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Quaresma, ''Bütün takımı tebrik etmem lazım. Bugün sahada takım bütünlüğünü ön plana çıkardık. 11'e 11 oynarken daha üstündük. 10 kişi kalınca bizim için zor oldu'' dedi.
''EKSİK KALINCA DAHA FAZLA MÜCADELE ETTİK''
Karşılamanın 39'uncu dakikasında eksik kalınca daha fazla mücadele ettiklerini kaydeden Quaresma, ''Acı çektik, maçı kazandık. Bu maçı geride bıraktık pazar günü çok önemli bir maçımız var onu düşünüyoruz. Önümüzde 3 gün var, iyi dinleneceğiz. Hocamız en iyileri seçerek yeniden sahaya sürecek. Çalışacağız, işimizi yapacağız ve onları mutlu edeceğiz'' diye konuştu.
''OĞLUM DOĞDUĞUNDAN BERİ BANA ŞANS GETİRİYOR''
Quaresma, oğlunun doğduğundan beri kendisine şans getirdiğini söyleyerek, ''Benim hakkımda çıkan haberleri benden daha iyi biliyorsunuz. Bazen doğru olmayan şeyler çıkınca yorgunluk ve bıkkınlık oluyor'' şeklinde konuştu.
Quaresma sözlerini UEFA Avrupa Ligi'nde bundan sonra hangi takım gelirse kazanmak için hazır olduklarını söyleyerek sonlandırdı.
Yunan Basını:"Sirtaki'yi Türkler yaptı"
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale çıkması Yunan basınında da gündem oldu. Beşiktaş'ın zaferini, Olympiakos'un kalecisi Nicola Leali'ye bağlayan gazeteler "Beşiktaş turu haketti" diye de yazdılar. Yunan basını özellikle Beşiktaş'ın 4. golü sonrası ve maç sonu çalan Sırtaki'yi de manşetlerine taşıdılar.
HAKLI GALİBİYET
Yunanistan'ın önemli gazetelerinden Newsit maç manşetine "Utanç verici" diye yazarken 4. Golden sonra gelen Sirtaki için ise "Türkler haklı galibiyetini Sirtaki çalarak kutladı" diye yazdı.
KALECİ LEALİ HEDEFTE
Bir diğer Yunan gazetesi olan Ethnos ise "Yaralı Beşiktaş Olympiakos'a izin vermedi" manşetini atarken. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç kopmadığını ve Olympiakos kalecisi Leali sayesinde maçı 4-1 kazandığını yazan gazete "Olympiakos kaynağı buldu ama suyu içemedi" diye de yazdı. Beşiktaş taraftarına da değinen Ethnos "Sirtakiyi Türkler yaptı. Maç boyunca takımlarına destek veren Türkler 4. Golden sonra Sirtaki ile eğlendi" diye yazdı.
TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Kathimerini gazetesi de "Olympiakos ağır bir yenilgi ile Avrupa Ligi'ne veda etti" manşetini attı. Pire ekibinin İstanbul'da Beşiktaş karşısında hiçbir varlık gösteremediğini belirten gazete "Tam bir hayal kırıklığı oldu" diye yazdı.