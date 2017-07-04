Beşiktaş Pepe ile sonunda anlaştı!

Beşiktaş Real Madrid'ten ayrılan dünyaca ünlü stoper Pepe'yi renklerine bağladı

Beşiktaş Pepe ile sonunda anlaştı!

Beşiktaş Pepe transferinde mutlu sona ulaştı. Dün Lizbon'a giden Beşiktaş yönetim kurulu üyelerinden Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Real Madrid'den ayrılan Portekizli yıldız ile anlaştı. Şuan Pepe'nin imzalayacağı kontratı hazırlayan Siyah-Beyazlı yöneticiler resmi imza sonrası yıldız oyuncu ile bu gece İstanbul'a gelecekler.

10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi ,3 La liga, 2 İspanya Kupası, 2 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu kazanırken Portekiz Milli Takımı ile de 2016'da Avrupa Şampiyonluğu kazandı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #pepe #beşiktaş
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