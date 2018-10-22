Beto sırtladı, Göztepe kazandı

Spor Toto Süper Ligi’in 9. Haftasında Göztepe Beşiktaş’ı konuk etti. 51' Cameron Jerome ve 60' Wallace Reis’in attığı gollerle sahadan 2-0 gibi net bir skorla galip gelen Göztepe, puanını 15’e yükselterek Beşiktaş’ı yakaladı

Süleyman Gülen- Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında Bornova Doğanlar Stadı’nda Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İlk yarının ortada geçtiği maçta Göztepeli Beto, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’un 19. dakikada kullandığı penaltıyı kurtararak adeta takımını sırtladı. Galibiyetin mimarlığını kurtardığı penaltı ile yapan Beto, Spor Toto Süper Lig kariyerinde 6. kez penaltı kurtardı.

Maçtan Dakikalar

İlk Yarı

4. dakikada ceza saha dışında topla buluşan Oğuzhan'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Reis ve Roco'nun yükseldiği top dışarı çıktı. Hakem Fırat Aydınus'un korneri gösterdiği pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla Fırat Aydınus pozisyonu izleme kararı verdi. Pozisyonda topun Reis'in eline değdiğini tespit eden Fırat Aydınus, penaltı kararı verdi. 19'uncu dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda, kaleci Beto topu kornere çeldi.

26. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada Halil Akbunar'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ taraftan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde müsait durumdaki Borges'in kafa vuruşunda, Gökhan Gönül meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Vagner Love'ın, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi, golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada penaltı noktası civarında topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

60. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Reis'in kafa vuruşunda, top bir kez daha ağlara gitti: 2-0

73. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top direkten döndü.

90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında, Poko'nun aktardığı topla Yasin Öztekin'in buluşmasına izin vermeyen Beşiktaşlı futbolcular pozisyonu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Bornova Doğanlar

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

GÖZTEPE: Beto (Dk. 85 Göktuğ Bakırbaş), Gassama, Reis (Dk. 66 Kadu), Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Borges, Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Medel, Roco, Caner Erkin, Lens (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 83 Larin), Babel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 61 Quaresma), Vagner Love

GOLLER: Dk. 51 Jerome, Dk. 60 Reis (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Reis, Dk. 90+2 Tayfur Bingöl, Dk. 90+6 Gassama (Göztepe), Dk. 40 Lens, Dk. 72 Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Göztepe - Beşiktaş maçının ardından

Spor Toto Süper Lig’de zirve hesapları yapan Beşiktaş, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-0.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Oyuna kazanma arzusuyla başladıklarını belirten Şenol Güneş, “Oyunda kontrol bizdeydi. Yediğimiz gole kadar pozisyon sayımız azdı ama gole yaklaşan bizdik. Top kaybı sonrası gol geldi, rakibin coşkusunu artırdı. 2'nci gol ise Göztepe’nin etkisini devam ettirdi. Varyasyon yapmadan hücum oynadık. Golleri bulamayınca kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Rakip haddini bilerek oynadı, iyi savaştı. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Beklenmedik 3 puan kaybettik. Biz kazanabileceğimiz maçları kaybettik” dedi. Skora yansımayan pozisyonların kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan deneyimli teknik adam, “Bursa’da da Konya’da da kazanabilirdik. Beklenmeyen 12 puan kaybettik. Sıkıntılarımız olacak ama dediğim gibi ilk gole bakarsak rakibe gol attırdık, goller kaçırdık ve mağlup duruma düştük. Bunun adı yok. Daha çok kendimize geleceğiz, daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız. Maçın 60'ıncı ya da 70'nci dakikasından sonra oyuna daha hakim olacağımızı düşünüyorduk. Fakat golleri yedik, tam tersi oldu. Penaltıcılarla ilgili kararı ben veriyorum. Kaçırılan penaltıya her şey söylenir. Oğuzhan ilk penaltıcımız. İkinci penaltıcımız Vagner’di. Babel ise penaltıcımız değil. Penaltı gol olmayınca tartışılır. Artık basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Hatalarımız basitti. Elimizdeki forvetlerden şikayetim yok ama sezon başında daha iyisini bulmak istiyorduk” yorumunu yaptı.

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, sözlerine kaleci Beto’yu tebrik ederek başladı. Maça vasat başladıklarını ve ilk yarıda istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Bayram Bektaş, “Beto’yu tebrik ediyorum. Beşiktaşlı oyuncular Reis’i ittiler. Bu nedenle top eline değdi. Beto’nun penaltıyı kurtarması kırılma anı oldu. Onu takdir ediyorum, takımı ayakta tuttu” dedi. İkinci yarıda ise organize olabilen bir takım görüntüsü verdiklerini ifade eden genç teknik adam, “Pas yüzdesi yüksek olan, kaliteli pas yapan bir takıma karşı önde baskı yaptık. Hataya zorladık ve golü bulduk. Bu beni ayrıca mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. İkinci yarıda daha fazlasını da atabilirdik. Direkten dönen topumuz da var. Fiziksel verilerde de önde bitirdik. 6 kilometre fazla koştuk. Bunu yapmak zorundaydık. Hücuma çıkarken dönüşleri hızlı yaptık. Rakibe çok orta yaptırdık ama eşleşmeyi doğru yaptık. Dönen topları aldık, atakları olgunlaştırdık. Jerome’un da ikinci yarıda iyi oynaması kaleye top taşımamızı sağladı. Bu galibiyet Traore’ye armağan olsun. Camiamıza ve tribünlere armağan olsun" dedi.