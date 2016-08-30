Poker oyunlarından canlı bahis seçeneklerine kadar hizmetleri bulunan siteye üye olmanız gerekmektedir. Üyelik işlemleri için yapmanız gerekenler son derece kısa sürecektir. 'Yeni üye' bölümünden ilk adımı atabilir ve forma erişim sağlayabilirsiniz. Formu dolduran ve ilk defa para yatıran üyelerin ise 250 TL'ye kadar bonus almaları söz konusudur. Sitenin hoş geldin bonusu %25 olarak ele alınmış olup tüm yeni kullanıcıların talep etmesi sağlanmıştır. Talepler ise direk olarak canlı destekten olmaktadır.

Betpas Poker Ürünleri

PokerKlas masalarına ev sahipliği yapan sitenin kaliteli casino oyunları bulunmaktadır. İster klasik isterseniz de canlı olarak kumar oyunlarından faydalanma şansına sahipsiniz. Canlı casinodan da poker oyununa giriş yapılmaktadır. Nitekim poker asıl olarak kendi sekmesi üzerinden ele alınmaktadır. Buradan dünya çapındaki türlerine de yer verilmektedir. Ya da ülkemizde popüler olan varyasyonlarından faydalanabilirsiniz. İçerisinde okey ve tavla oyunları da bulunmaktadır. Bu poker çeşitleri ise;

• Türk Pokeri

• Omaha Holdem

• Texas Holdem

İndirme işlemlerine de bu sekme içerisinden ulaşabilirsiniz. Mac için ayrı Windows için ayrı indirme işlemleri bulunmaktadır. Her iki tarayıcı adına da kurulum videosuna sahiptir. Videoyu izleyerek de geçerli bilgileri elde edebilirsiniz. Devamında ise oyunlardan faydalanmaya başlayabilirsiniz. Casino oyunları arasında canlı olarak ele aldıkları da sıklıkla tercih edilenler olmaktadır. Blackjack, baccarat, rulet masaları üzerinden aktif olma şansına sahipsiniz. Bahis siteleri içerisinde casino adına hoş geldin bonusu veren kurumlarda arasındadır. Bu bonus %100 olmakta ve 500 TL'ye kadar sunulmaktadır.





Betpas Slot Oyna

Bahis hizmetlerinin yanı sıra casinodan çeşitli oyunlarada giriş yapabilirsiniz. Özellikle slot çeşitleri bir hayli fazla olmaktadır. Klasik slotların yanı sıra video slotlarda yer edinmektedir. Buradan eğlencesine oyunlara giriş yapabilir ve deneyebilirsiniz. Devamında ise gerçek para ile oynamaya başlayabilirsiniz. Tüm oyunlar için bu iki tercihe de yer verilmektedir. Tercihlerinizi oyunlar üzerinde yer alan butonlardan yapmalısınız. Dilerseniz favori olarak ekleyebilir ve devamında kısa sürede oyuna giriş yapabilirsiniz. Netent gibi ünlü markalardan slot ürünlerine ev sahipliği yapılmaktadır. Çeşitli masa oyunlarından video pokere kadar casino seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler için kullanıcı olabilir ve kazanç elde edebilirsiniz.