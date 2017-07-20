Bornova Beckerspor'a sponsor desteği

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Bornova Beckerspor, yeni sezon öncesi ilk sponsorluk desteğini Semih Tekstil Branda'dan aldı

Bornova Beckerspor'a sponsor desteği
Geçen sezon da Beckerspor'a destek sağlayan ve kulüp yöneticilerinden Semih Koyutürk'ün sahibi olduğu firma, yeni dönemde hem saha içi panolarına reklam verecek hem de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalara sponsor olacak. Semih Koyutürk, kulübe ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü desteğinin önümüzdeki dönemlerde de süreceğini söyledi.

Kaynak: DHA
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