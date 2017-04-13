Brownsız Pınar Karşıyaka Darüşşafaka Doğuş ile oynuyor

Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 5 maçta dördüncü galibiyetini pazartesi günü şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes'i uzatmada 100-96 yenerek alan ve play off'u büyük ölçüde garantileyen Pınar Karşıyaka, bu akşam Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 5 maçta dördüncü galibiyetini pazartesi günü şampiyonluk adaylarından Anadolu Efes'i uzatmada 100-96 yenerek alan ve play off'u büyük ölçüde garantileyen Pınar Karşıyaka, bu akşam Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi beINSports3 naklen yayınlayacak. Zorlu müsakabakının biletleri 25 TL'den satılacak.

Yeşil kırmızılı ekipte anneannesinin vefatı nedeniyle ABD'ye giden Brown forma giyemeyecek. Sakatlıkları yüzünden geçen haftadan bu yana takımla çalışamayan Ponitka ve Soner'in durumları ise belirsiz. Ligde 25 maçta 14 galibiyetle yedinci sırada bulunan Pınar Karşıyaka'nın rakibini mağlup etmesi halinde dokuzuncu sıradaki Tofaş'ın yarın alacağı sonuca göre play off'u matematiksel olarak garantileme ihtimali var.

