Erkan Kart-Teknik Direktör Suat Kaya yönetimindeki Menemen Belediyespor karşılaşmaya takımdaki önemli eksiklerine ragmen istekli başladı ve aradıgı golü 9. dakikada buldu. Mustafa Şen'in sağdan ceza sahasına yaptığı ortada Ahmet arı kafa ile topu sarıyer filelerine gönderdi1-0. 25. Dakikada sahanın en iyilerinden olan Mert Hakan Yandaş'ın soldan şık ortasında Ahmet Arı takımının ve kendisinin 2. golünü attı:2-0. İlk yarının uzatma dakikalarında Mert Hakan Yandaş orta sahadan oldığı topla Sarıyer savunmasını geçip kaleci Fırat'ı çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 3-0. İlk yarı bu skor ile son buldu. İkinci yarıya başlarken Sarıyer aradaki farkı kapatma çabaları sonuç vermedi. Ev sahibi ekip oyunu kendi kontrolü altında tutmasını bildi. 77. Dakikada Mer Hakan Yandaş'ın sol kanattan yaptığı ortaya oyuna 1 dakika önce giren ve topla ilk defa buluşan Selim topu kafa ile filelere gönderdi:4-0. 80.Dakikada Sarıyer atagında Mert soldan ortaladı, Ergün kafayı vurdu ve Sarıyer'in tek golünü attı:4-1. 83. Dakikada günün yıldızı Mert Hakan Yandaş, sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine girer girmez yerden sert ve düzgün bir vuruşla tupu uzak diregin dibinden filelere gönderirken kendisinin 2. Takımının 5. gölünü atarak skoru da belirlemiş oldu.





Maçın notları



Ev sahibi ekipte Gökhan Ünal, Erman Kılıç, Mazlum, Yasin sakatlıkları İbrahim Dağaşan ise cezası nedeniyle bu maçta görev yapmadı. Geçen sezon çapraz bağları kopan Samet Günhan bir yıl sonra formasına kavuştu ve son 10 dakikada sahada yer aldı. . Mücadeleyi 50 dolayında Sarıyer taraftarı ile 1000 civarında Menemen taraftarı izledi. Menemen Belediyespor'da daha önce şampiyonluk yaşayan Teknik Direktör Taner Taşkın Sarıyer'in başında eski takımına rakip oldu. Karşılaşmada tecrübeli futbolcu Ahmet arı 2 gol ile takımına katkı sağlarken, sahada yıldızlaşan geçen sezon 3. Lig gol kralı Mert Hakan Yandaş 2 gol 2 asisle klasını konuşturdu.



STAT: Menemen İlçe

Hakemler: Yiğit Peşin (xxx), Aydın Karsavuran (xxx), Çağlar Mehmet Uludağ (xxx)

Menemen Belediyespor: Bayram (xxx) - Veli (xxx), Efe (xxx), Mustafa (xxx), Mert Hakan (xxxx), Alberk (xx) (Dk. 75 Selim xxx), Murat (xxx) (Dk. 82 Samet xx), Gökhan Sinanoğlu (xxx), Ertuğrul (xxx), Abdullah (xxx), Ahmet Arı (xxxx) (Dk. 85 Tayfur Emre)



Sarıyer: Fırat Kocaoğlu (x) - Mert (xx), Yaser (x), Emrah (x) (Dk. 64 Mikail x), Bertul (x), Seçkin (xx), Yakup (x), Hakan (x) (Dk. 18 Ensar Enes x), Fahri (x) (Dk. 46 Ergün xx), Melih (x), Fatih (x)

Goller: Dk. 9 ve 25 Ahmet Arı, Dk. 45+1 ve 83 Mert Hakan, Dk. 77 Selim (Menemen Belediyespor), Dk. 80 Ergün (Sarıyer)

Sarı kartlar: Veli, Alberk, Murat (Menemen Belediyespor), Melih (Sarıyer)





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