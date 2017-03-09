Buca Belediyesi Futbol Akademi'ye yardım götürdü

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ekonomik açıdan zor günler geçiren Buca Futbol Akademisi'ne 30 bin liralık gıda ve 8000 liralık mazot desteğinde bulundu.

Belediye ekipleri Kaynaklar Tesisleri'ndeki akademi yerleşkesine gelerek zeytin, peynir, süt, ayran, yumurta, reçel ve kuru bakliyattan oluşan yaklaşık 3 ton gıda maddesini ve 400 kilo piliç etinin teslimatını yaptı.



Yetkililer sporcuları taşıyan minibüs ve otobüslerin de mazot giderlerini de karşıladı. Levent Piriştina 17 Mart'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda göreve gelecek yeni yönetimin daha iyi işlere imza atacağını ifade ederek, 'Yeni yönetim belirlendikten sonra da imkanlarımız dahilinde kulübümüze desteğimizi sürdüreceğiz. Bucaspor hepimizin sorumluluğu' dedi.

