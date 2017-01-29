Buca haftayı 3 puanla kapattı

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Bucaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'a 4-0 yenilerek play off'a kalabilmek için ağır yara alan Bucaspor, evinde Fatih Karagümrük engelini aşmayı başardı: 2-1. Müsabakanın 26'ncı dakikasında Zafer'le öne geçen Bucaspor, 33'üncü dakikada Ömercan'ın sayısıyla golü kalesinde görürken 90+2'nci dakikada sahneye çıkan Alpay, ev sahibi takıma 3 puanı getirdi. 23. dakikada sağ kanattan Erkan'ın ortaladığı topa Abdullah gelişine sert vurdu, ancak genç oyuncu sonuç alamadı. 26. dakikada Bucaspor öne geçti. Ceza yayı üzerinden serbest vuruşu kullanan Zafer şık bir vuruşla ağları sarstı: 1-0. 33. dakikada Fatih Karagümrük skoru eşitledi. Yavuzhan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Ömercan kafayı çaktı: 1-1. 60. dakikada Erkan sağ kanattan Karagümrük ceza alanına ortasını yaptı, Ahmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 70. dakika Feyyaz'ın kullandığı frikikte kaleci Hüseyin topu köşeden çıkardı.

79. dakikada serbest vuruşu kullanan Erkan'ın sert şutunda top yan direkten döndü. 90+2. dakikada Bucaspor yeniden öne geçti. Erkan sol kanattan ortaladı, Alpay kafayla kaleci Birkan'ı mağlup etti: 2-1.

Bucaspor Teknik Direktörü Fatih Uygun, geçen hafta deplasmanda 4-0 kaybedilen Fethiyespor maçının on birinden 5 değişiklik yaparak Fatih Karagümrük karşısına çıktı. Uygun, kart cezalısı Veli'nin yerine Murat'ı, Emin'in yerine Ahmet'i, Şenol'un yerine İbrahim'i, İlyas'ın yerine Şenol'u ve kaleci Mert'in yerine de Hüseyin'i sahaya sürdü. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin Bucasporlu futbolsever izledi.