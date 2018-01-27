Bucaspor: 3 - Eyüpspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Keçiörengücü'yle 3-3 berabere kalan Bucaspor, ikinci yarıda evinde oynadığı ilk karşılaşmada Eyüpspor'u yenik duruma düşmesine rağmen mağlup ederek rahat bir nefes aldı: 3-2

Yeni Buca Stadı'ndaki maçta konuk ekip 15. dakikada Mehmet'le öne geçti. Bucaspor, ilk penaltıdan olmak üzere 21 ve 45+1 dakikalarda İlyas ile 48. dakikada Onur'un golleriyle üstünlüğü eline geçirdi. Eyüp'e 66. dakikada Atakan'ın golü puan için yetmedi. Bu skorla Bucaspor, puanını 17'ye çıkartarak düşme hattının 3 puan üzerine çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet, takımının kazandığı serbest vuruşu kaleci Hüseyin'in solundan ağlara yolladı: 0-1.



21. dakikada Bucaspor penaltı kazandı. Eyüpspor ceza sahasında Ahmet, Bucalı İlyas'ın ayağına basında Hakem Günel Uzuner penaltı noktasını gösterdi. İlyas penaltıdan skoru eşitledi: 1-1.



45+1. dakikada Buca üstünlüğü yakaladı. Saruhan'ın ara pasıyla topla buluşan İlyas, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mahmut'u avladı: 2-1.



İlk yarı bu skorla bitti.



48. dakikada fark 2'ye çıktı. İlyas'ın sağ kanattan yerden pasında Onur ceza sahasında topu plase bir vuruşla filelere gönderdi: 3-1.



66. dakikada Eyüpspor umutlandı. Murat'ın sağdan ortasında Atakan kale önünde kafayı çaktı: 3-2.



Maç 3-2 sonuçlandı.



STAT: Yeni Buca



HAKEMLER: Günel Uzuner (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Boran Turhan (xx)



BUCASPOR: Hüseyin (xx) - Onur (xxx), İbrahim (xx), Emre Toraman (xxx) (Dk. 78 Enes xx), Atakan (xxx), Emre Özkan (xxx), Uğurcan (xx), Abdullah (xxx), Ömer (xx), Saruhan (xxx) (Dk. 88 Oğuz), İlyas (xxxx) (Dk. 90+1 Deniz)



EYÜPSPOR: Mahmut (x) - Gencay (x), Mehmet (xxx) (Dk. 90+3 Yüksel), Ahmet (x), Erhan (x), Serkan (x) (Dk. 61 Kubilay x), İsmail (xx), Erkan (x), Murat (xx), Naci (xx), Atakan (xxx)



GOLLER: Dk. 15 Mehmet, Dk. 66 Atakan (Eyüpspor), Dk. 21 (Pen.) ve 45+1 İlyas, Dk. 48 Onur (Bucaspor)



SARI KARTLAR: Emre Özkan, Emre Toraman, Abdullah, İbrahim, Hüseyin (Bucaspor), Mehmet (Eyüpspor)