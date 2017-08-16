Bucaspor'a eski oyuncularından destek!

İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor'un futbolcu fabrikası olan Buca Futbol Akademisi'ne otobüs ve malzeme yardımı yapmak için kolları sıvayan eski oyuncular Sercan Kaya, Mehmet Batdal, Hasan Kabze, Çağlar Akbaba, Salih Uçan, Ahmet Burak Solakel, Bekir Yılmaz, Batuhan İşçiler ve Koray Arslan'ın bu davranışı camiada takdir yarattı

Kampanyaya öncülük eden Sercan Kaya, Bucaspor'a borçlu olduklarını söyledi. 1'inci Lig ekibi Ankaragücü'nde forma giyen Sercan, kendisini ve arkadaşlarını Türk futboluna Bucaspor'un kazandırdığını dile getirerek, "Buca Futbol Akademisi Türkiye'nin en değerli kurumlarından biri. Hepimiz çocuk yaşta akademiye girdik. Orada yaşanan zorlukları görmezden gelemeyiz. Ben ve arkadaşlarım elimizden gelen desteği vereceğiz. 2 ay içinde sorunları çözmeyi amaçlıyoruz" dedi. Sadece akademiden yetişen isimlerin değil, Bucaspor'da 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında şampiyonluk yaşayan oyuncuların da kampanyaya katkı sağlayacağını ifade eden Sercan, şöyle devam etti:



"Önceliğimiz çocuklarımızın genel ihtiyaçlarına cevap verebilmek. Forma, eşofman ve diğer malzemeleri temin edeceğiz. Ardından ulaşım sorununa el atacağız. Yeni bir otobüs alamasak bile eskisini yenileyebilir, pırıl pırıl yapabiliriz. Bu kulübü seven herkesle iletişime geçmeyi hedefliyorum. Burada yardımlarımızla 5 genç futbolcu, profesyonel olsa, benim gönlümü huzur kaplar. Umarım bizim bu davranışımız yeni nesillere de örnek olur ve Buca Futbol Akademisi Türkiye'ye yeni yetenekler armağan etmeye devam eder."



Bucaspor taraftarları da sosyal medyadan övgüler yağdırdı, duyarlı hareketleri için eski yıldızlarına teşekkür mesajı yayınladılar.