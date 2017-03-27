Bucaspor'a rakip tesellisi

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor ile sahasında golsüz berabere kalan Bucaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıkarken, teknik heyet alt sıradaki rakipleri Hacettepespor ve Fethiyespor'un yenilmesiyle teselli buldu

Teknik Direktör Fatih Uygun, düşme potasından şu an için uzak olduklarını ama işin ciddiyetini kavramaları gerektiğini belirterek, "Konya Anadolu Selçukspor'u yenseydik çok rahatlayacaktık. Altımızda yer alan takımların mağlup olmasıyla 12'nci sıradaki yerimizi koruduk. Ancak her zaman rakiplerin aldığı sonuçlara bakamayız. Riske girmemeliyiz" dedi.



Bu hafta önemli Nazilli Belediyespor'la son derece kritik bir müsabakaya çıkacaklarını ifade eden Uygun, "Nazilli Belediyespor da tıpkı bizim gibi alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Eğer Nazilli'de galip gelirsek sezonu kurtarırız" diye konuştu.



Bucaspor, Nazilli Belediyespor'un ardından İstanbulspor, Büyükçekmece Tepecikspor (D), Zonguldak Kömürspor ve Anadolu Üsküdar 1908 Spor (D) ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Bucaspor'da Ahmet Doğan başkanlığındaki yönetim, çarşamba günü görev dağılımı yapacak.