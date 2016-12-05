Bucaspor bir ileri bir geri

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önceki hafta deplasmanda zirve adaylarından İstanbulspor'u 1-0 yenerek umutlanan Bucaspor, yine evinde takıldı

Sarı lacivertliler 15'inci haftaya son sırada giren Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Uygun büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Seri galibiyetlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Uygun, "1-0 geriye düştükten sonra beraberliği yakaladık. İkinci yarıda 4 net fırsat kaçırdık. İstanbulspor galibiyetinin ardından Tepecikspor maçını kazanamamak hayal kırıklığı oldu" dedi.



Beraberliğe rağmen takımının sergilediği performansın umut verici olduğunu sözlerine ekleyen Uygun, "Futbolcularım kazanmak için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi. Ancak bir şekilde golü atamadık" şeklinde konuştu.



Buca Arena'da alınan kötü sonuçların tesadüf olduğunu da sözlerine ekleyen Fatih Uygun, "İç sahada çok puan kaybettik. Bu bizde bir fobi oluşturmadı ama şanssız bir seri oldu. Mutlaka taraftarımızın huzurunda da galip geleceğimiz haftalar olacak" diye konuştu.



Sarı lacivertliler ilk yarının son 2 haftasında Zonguldak Kömürspor (D) ve Anadolu Üsküdar ile karşı karşıya gelecek.