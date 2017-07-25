Bucaspor'da 3 oyuncu kiralanacak

İkinci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor'da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım 3 futbolcuyu cuma günü başlayacak Bolu kampına götürmüyor

Sarı lacivertlilerde stoper Onur Yılmaz, kanat oyuncusu Barış Tenşi ve orta saha Gökay Keleş'in tecrübe kazanmaları için oynayabilecekleri takımlara kiralanacağı öğrenildi. Genç futbolcular için 2'nci ve 3'üncü Lig ekiplerinin tekliflerini değerlendiren yönetimin, Bolu dönüşü en az 3 genci daha kiraya vereceği ifade edildi.



Bolu'da 12 gün kamp yapacak Bucaspor'un özel maç programı da netleşti. 1 Ağustos Salı günü Bandırmaspor ile karşılaşacak sarı lacivertliler 3 Ağustos'ta Kocaelispor, 5 Ağustos'ta Zonguldak Kömürspor ile oynayacak. Bucaspor, 7 Ağustos'ta Sakaryaspor ile karşı karşıya geldikten sonra İzmir'e dönecek. Ahmet Yıldırım, lige en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, "Bolu'da yoğun bir program bizi bekliyor. Herkes canla başla forma mücadelesi verecek" dedi.