Bucaspor'da Ahmet Yıldırım dönemi bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sarıyer'e 3-1 yenilerek 5 puanda kalan Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım'la yollar ayrıldı

Bucaspor'da Ahmet Yıldırım dönemi bitti

Genç teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını belirten Başkan Ahmet Doğan, "Teknik heyette kan değişikliğine gitmenin takımımız açısından faydalı olacağını düşündük. Maalesef aşı tutmadı. Kendisine verdiği emekler için teşekkür ederiz. Bugünden itibaren teknik direktör arayışlarına başladık" diye konuştu.

Başkan Doğan, alınan kötü sonuçlar nedeniyle yönetim olarak bazı oyuncuları kadro dışı bırakmayı düşündüklerini ancak kararı göreve gelecek yeni teknik adama bırakacaklarını dile getirdi.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, sarı-lacivertli takımın başında 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ahmet yıldırım #bucaspor
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