Bucaspor'da Barış'a 4 maç ceza

TFF 3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Çorum Belediyespor'a 4-1 yenilerek 9 hafta sonunda galibiyetle tanışamayıp 3 puanla sonunculuktan kurtulamayan Bucaspor'da Barış Tenşi'ye ağır ceza geldi

Bucaspor'da Barış'a 4 maç ceza
24 Ekim 2018 Çarşamba 16:27

Önceki hafta oynanan Bayburt İl Özel İdare karşılaşmasının 59. dakikasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart gören genç futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 4 maçtan men etti. Kuruldan 3 bin TL de para cezası alan, Çorum deplasmanında da forma giyemeyen Barış, bu haftaki Karacabey Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Muğlaspor karşılaşmalarında görev yapamayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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