Bucaspor'da Başkan Doğan'dan sıcak mesajlar

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'un geçen cuma günü gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Doğan, sarı lacivertli kulübü eski güzel günlerine döndüreceklerini söyledi

İlk işinin camiada birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hedefimiz Bucaspor'u seven herkesle koordineli çalışmak. Şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Buca Belediyesi ve tüm yerel yönetimlerle de el ele vereceğiz. Bu sezonu kazasız atlatıp gelecek sezonun kadrosunu kuracağız. Bir sonraki sene hedefimiz mutlak şampiyonluk olacak."



Altyapıya da gereken önemi vereceklerinin altını çizen Başkan Doğan, "Buca Futbol Akademisi bir fabrika. Burayı yeniden üretim merkezi yapacağız. Nice yıldızların çıktığı akademimizin ayakta kalabilmesi için her imkanı seferber edeceğiz. Altyapısız bir Bucaspor düşünülemez" dedi.



Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Deniz ise yeni dönemde Bucaspor'un tekrar yükselişe geçeceğini söyledi. Yönetimdeki herkesin canla başla çalşacağını dile getiren Serdar Deniz, "Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Hepimiz kulübümüzü seviyoruz ve kalıcı projelerle Bucaspor'u düzlüge çıkaracağız" cümlelerini kullandı.

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