Bucaspor'da Burak da gitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da perşembe günü Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı

Bucaspor'da Burak da gitti

Alacakları için kulübe Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığı ile ihtarname çeken futbolculardan golcü Burak Aydın, serbest kalarak takımdan ayrıldı. Kaynaklar Tesisleri'nden ayrılan genç golcü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Altyapısından yetiştiğim, 9 yıldır forma giydiğim Bucaspor ile yollarımızı ayırdık. Her iki taraf için de hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayı 14 lig, 2 de kupa maçında terleten 22 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri sarstı. Transfer yasaklısı Bucaspor'da devre arasında kaleci Mert, Emin, Ahmet, Murat, Şenol ve Zafer de takımdan ayrılmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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