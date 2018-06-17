Bucaspor'da büyük tehlike

TFF 3'üncü Lig'e düşen Bucaspor'da yönetimde yaşanan belirsizlikler yüzünden yeni sezon çalışmaları bir türlü başlayamazken, FIFA dosyaları da sarı-lacivertli kulübü köşeye sıkıştırdı

Eski yabancı futbolcularına olan borçlar yüzünden belini bir türlü doğrultamayan sarı-lacivertlilerde Henrique ve Dady'e ay sonuna kadar alacakları ödenmezse kulübün puan silme cezalarıyla karşı karşıya geleceği bildirildi.

Bucaspor'un iki futbolcuya alacaklarının bir kısmını yatırdığı geri kalan miktarı ise taksitlendirdiği öğrenildi. Ancak yaşanan mali sıkıntılar yüzünden taksitlerin aksatıldığı vurgulandı. FIFA'nın Bucaspor'dan ay sonuna kadar taksitlerin yatırlımasını istediği aksi halde eksi 12 puan silmeye kadar cezaların uygulanacağı dile getirildi. Transfer yasaklısı Buca, elindeki futbolcuların çoğunu kaybetmişti.