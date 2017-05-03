Bucaspor'da Emre ve Onur süre istedi

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kaldıktan sonra gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Bucaspor'da yönetim sözleşmeleri bu ay bitecek Emre Öztürk ve Onur Alkan'la da masaya oturdu

Daha önce Emre Toraman, Veli, Hasan ve Onur Yılmaz'la prensipte anlaşan yönetim, Emre ve Onur'la uzlaşamadı. İki futbolcunun gelecek transfer tekliflerini değerlendirmek için yönetimden süre istediği kaydedildi. Ayrıca Başkan Ahmet Doğan'ın süresiz kadro dışı kalan stoper Adil'le de görüştüğü bildirildi. Adil'e yeni bir sözleşme öneren Doğan'a genç futbolcudan olumsuz yanıt geldi.



Sözleşmeleri bitecek Murat, Şenol, İlyas, Mehmet ve Emin'le de hafta sonuna kadar görüşmeyi planlayan yönetim, ardından teknik adam konusunu netleştirecek. Basın Sözcüsü Serdar Deniz, Fatih Uygun'la yola devam edip etmeyeceklerini en kısa sürede netleştireceklerini söyledi. Haziran başına kadar da iç transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Deniz, "Yoğun bir gündem bizi bekliyor. En kısa sürede yol haritamızı belirleyeceğiz. Dış transferde icraat yapabilmemiz için ise öncelikle FIFA dosyalarının ortadan kalkması gerekiyor. Hepsini teker teker çözüp, yeni döneme iddialı gireceğiz" dedi.