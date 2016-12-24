Bucaspor'da Erkan başarısı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 21 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Bucaspor'un sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran, takımını sırtlayan isimlerin başında geldi

Sezon başında Keçiörengücü'nden Bucaspor'a dönen deneyimli futbolcu 12 lig maçında 6 gol atarak takımına kritik puanlar kazandırdı. Sarı lacivertliler Erkan'ın gol attığı hiçbir maçı da kaybetmedi. Erkan, ilk devrede 3-1 kazanılan Kocaeli Birlikspor karşılaşmasında ağları 2 kez sarsarken, Sivas Belediyespor (1-1), Hacettepe (2-0), Kahramanmaraşspor (2-1) ve Zonguldak Kömürspor (1-0) müsabakalırını boş geçmedi.



Erkan, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Sivas Belediyespor filelerini de havalandırdı, takımının bir üst tura çıkmasında büyük pay sahibi oldu.



Bucaspor'a ilk olarak 2007-08 sezonunda Marmaris Belediyespor'dan transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, 2011'e kadar İzmir ekibinde top koşturdu. Ardından Kardemir Karabükspor'a giden Erkan 2012-13'te bir kez daha Bucaspor'a imza attı.



2013-14 Akhisar Belediyespor'da görev alan futbolcu 2014-15 sezonunda Buca'ya bir kez daha dönerken, geçen sezonun ikinci yarısında Keçiörengücü'ne transfer oldu. Bucaspor'da dördüncü dönemini geçiren Erkan, ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarını söyledi.



