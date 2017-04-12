Bucaspor'da Erkan, en verimli sezonunu yaşadı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor'un İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldığı son maçta 90'ıncı dakikada attığı golle takımının 1 puan almasını sağlayan Erkan, kariyer rekorunu kırdı

Bu sezon 27 resmi maçta forma giyen Erkan 10 gol atarak en verimli sezonunu yaşadı. Profesyonel olarak Gençlerbirliği, Hacettepe, Marmarisspor, Karabükspor, Akhisar Belediyespor ve Keçiörengücü'nde oynayan Erkan, geçmiş dönemlerde en fazla golü 2012-13 sezonunda yine Buca'da atmıştı.



Bu sezon sarı lacivertli ekibe hayat veren isimlerin başında gelen Erkan'ın gol attığı maçlarda Bucaspor hiç yenilgi yüzü görmedi. Erkan ligde Kocaeli Birlikspor (2), Sivas Belediyespor, Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücü, Ofspor ve son İstanbulspor müsabakalarında gol sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Sivas Belediyespor filelerini sarstı. Bucaspor Erkan'ın gol attığı 9 maçın 7'sini kazanıp 2'sinden beraberlikle ayrıldı.