Bucaspor'da Erkan korkusu

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Keçiörengücü'ne 3-2'lik mağlubiyetle başlayan Bucaspor'u Erkan Taşkıran korkusu aldı

Bucaspor'da Erkan korkusu

Sol arka adalesinde yaşadığı sakatlık yüzünden Keçiörengücü maçına iğneyle çıkan tecrübeli futbolcunun bu kez sol üst baldırından sakatlandığı bildirildi.

Sportif Direktör Halim Karaköse, sol kanatta görev yapan Erkan'ın Keçiörengücü maçında bacağına sert bir darbe aldığını belirterek, "Oyuncumuzun yarın MR'ı çekilecek. Adalesinde yırtık şüphesi var. Umuyoruz sonuçları temiz çıkar ve milli maç arasından sonra oynamaya devam eder" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor #erkan taşkıran
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