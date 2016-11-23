Bucaspor'da Erkan sıkıntısı

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçta 1 puan alabilen Bucaspor'da sol kanat oyuncusu Erkan Taşkıran'ın sakatlığı teknik heyetin keyfini kaçırdı

Sarı lacivertli ekibin pazar günü evinde Nazilli Belediyespor'la berabere kaldığı karşılaşmada sol üst baldırına darbe alan tecrübeli oyuncuda yırtık ve ödem oluştuğu belirtildi. Tedavisine hemen başlanan Erkan'ın pazar günü İstanbulspor maçında oynamayacağı bildirildi.



Öte yandan Bucaspor'da geçen hafta ayak parmak kemiklerinde çatlak meydana gelen stoper Adil ile orta saha oyuncusu Emre Toraman'ın da İstanbulspor randevusunda forma giyemeyeceği belirntildi. Bucaspor'da 3 futbolcunun yanı sıra golcüler Burak Aydın ve Hasan Kaşıkara da henüz iyileşemedi. Teknik Direktör Fatih Uygun, eksiklere rağmen İstanbul'dan 3 puanla döneceklerine inandığını dile getirdi.