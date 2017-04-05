Bucaspor'da hedef kadroyu korumak

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçtır kazanamayan Bucaspor'da sezon sonunda 12 futbolcunun sözleşmesinin bitecek olması yönetimi şimdiden düşündürüyor

Eski yabancı oyuncular Jebrin, Carlos ve Pariente'ye olan yaklaşık 2 milyon TL borç yüzünden FIFA'nın transfer yasağı getirdiği Bucaspor'un yönetimi kaynak arayışını sürdürüyor. Transfer yasağını kaldırmak isteyen Ahmet Doğan başkanlığındaki yönetim, mevcut kadroyu korumak istiyor.



Sarı lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mehmet ve Adil'in yanı sıra, Emin, Emre Özkan, Emre Toraman, Hasan, İlyas, Murat, Onur Alkan, Onur Yılmaz, Şenol ve Veli'nin mukaveleleri 31 Mayıs'ta bitecek. Başkan Doğan, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir ekip oluşturacaklarını belirterek, "Biz göreve gelmeden tüm bu sorunları biliyorduk. Üstesinden geleceğiz. Yeni dönemin kadrosunu kurmak için iç transfer alışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız" dedi.



