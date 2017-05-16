Bucaspor'da İbrahim krizi tatlıya bağlandı

Spor Toto 2'nci Ligi takımlarından Bucaspor'da yaklaşık 2 hafta önce gecikmiş alacaklarını tahsil edebilmek için kulübüne Futbol Federasyonu kanalıyla ihtarname gönderen İbrahim Şirin krizi tatlıya bağlandı

Kulüpten 150 bin TL alacağı bulunan genç futbolcu, Başkan Ahmet Doğan'la bir araya gelerek ödeme sözü aldı ve şikayetini geri çekti. Başkan Doğan, genç oyuncu ile ilgili sıkıntıyı aştıklarını belirterek, "İbrahim yeni sezonda da formamızı giyecek. Kendisinin hakkını vereceğiz. Bizim dömemizde asla parasal sorunlar konuşulmayacak" ifadelerini kullandı. İbrahim dışında hiçbir futbolcunun federasyona başvurmadığını söyleyen Başkan Doğan, şöyle devam etti:



"Geçmiş sezonlarda takımın yarısından çoğu soluğu hep Futbol Federasyonu'nda alıyordu. Artık bu devir kapandı. Sadece tek oyuncumuz TFF'ye gitti, onun sorununu da çözdük. Geri kalan hiçbir oyuncumuza ve personelimize maddi problem yaşatmadık. Önümzdeki süreçte de Bucaspor sadece sportif konularla gündeme gelecek."



Başkan Ahmet Doğan, bu hafta içinde sözleşmesi sona erecek oyunculardan Onur Alkan'la da anlaşma sağlayacaklarını sözlerine ekledi.