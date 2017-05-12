Bucaspor'da imzalar atıldı

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta son anda kümede kalmayı başarıp yeni sezon hazırlıklarına erkenden başlayan Bucaspor, iç transferde imza şov yaptı

Sarı lacivertli yönetim, daha önce prensip anlaşmasına vardığı oyunculardan Emre Toraman, Hasan, Şenol ve İlyas'la sözleşme yeniledi. Başkan Ahmet Doğan 4 futbolcunun 1'er yıl daha Bucaspor'da görev yapacağını belirterek, "Mukaveleleri sona eren tüm futbolcumuza imza attıracağımıza inanıyorum" dedi. Sarı lacivertli yönetimin Murat, Emin ve Veli ile de prensipte anlaşması sağladığı bildirildi.



Öte yandan teknik direktör Fatih Uygun'la yollarını ayıran Bucaspor yönetimi, Mehmet Aurelio, Tarık Daşgün, Mesut Toros ve Yılmaz Özlem'i listesine alırken, adaylarla görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağı öğrenildi.