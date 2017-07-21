Bucaspor'da kaleci Mert'e talip var

Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezona hazırlanan Bucaspor'un genç kalecisi Mert Özyiğit'e TFF 1'inci Lig'den teklif var

Bucaspor'da kaleci Mert'e talip var
Sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen 23 yaşındaki eldiveni Çaykur Rizespor'un resmen istediği bildirildi. Başkan Ahmet Doğan'a 500 bin TL öneren mavi yeşillilerin cevap beklediği öğrenilirken, Bucaspor'un Mert'i devre arasında satmaktan yana olduğu bildirildi. Geçen sezon da Mert'i isteyen Çaykur Rizespor'un transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Bucaspor'un sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç file bekçisinden para kazanmak istediği ve ocak ayında satışın gerçekleşeceği kaydedildi. Mert Özyiğit, Bucaspor'da TFF 1'inci Lig'de 3, 2'nci Lig'de de 34 maça çıktı.

Kaynak: DHA
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