Bucaspor'da kaptan Zafer gidiyor

Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalmayı son anda başaran Bucaspor'da iç transfer çalışmaları devam ediyor

Sözleşmeleri bu ay sonunda bitecek oyuncularından Emre Toraman, Şenol, İlyas, Hasan, Veli ve Onur Yılmaz ile yeniden anlaşan sarı lacivertlilerde Murat Akyüz'ün de takımda kalacağı belirtildi. Mukavelesi ay sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, kaptan Zafer'le ise yollar ayrıldı.



Kulüple 1 yıl daha kontratı bulunan Zafer'den indirim isteyen yönetim olumsuz yanıt alınca Zafer ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. 2009-2015 yılları arası aralıksız Bucaspor'da oynayan, geçen sezon ise Adana Demirspor ve Kayseri Erciyesspor formalarını giyen 33 yaşındaki Zafer, bu sezon başında yeniden Bucaspor'a dönmüştü. Zafer 2016-17'de 28 resmi maça çıkıp ağları 9 kez sarsmayı başardı.