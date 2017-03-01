Bucaspor'da Kayışlı'dan sert eleştiriler

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta 2 haftadır mali sorunlara bağlı antrenman boykotlarıyla sarsılan Bucaspor'da kongre kararı alan Başkan Çetin Kayışlı, yönetim kurulu üyeleriyle futbolcularını sert dille eleştirdi

17 Mart'ta olağanüstü genel kurula gideceklerini ifade eden Başkan Kayışlı, şunları söyledi:



"Seçimde kesinlikle aday olmayacağım. Maalesef kulübüzde bir türlü kenetlenme yaşanmadı. Yönetim olarak da ekip olmayı başaramadık. Sadece 4 arkadaşım benimle beraber kulübü yönetmeye çalıştı. Geri kalanı sadece ahkam kesip bize akıl vermeye kalktı. Şimdi kongrede çıkıp aday olsunlar, Bucaspor'a sahip çıksınlar. Son 1 sezonda takım için 3 milyon TL para harcadım ve bunların hepsini cebimden verdim. Sosyal medyada 10 milyon TL alacağım olduğu iddia edilmiş. Bu rakam da kesinlikle doğru değil. Genel kurulda tüm belgeleri tek tek açıklayacağım."



Futbolcularının 12 gündür idman boykotu yapmalarını da eleştiren Başkan Kayışlı, bu konuda da şöyle konuştu:



"Ben şu ana kadar futbolculara 500 bin TL civarında prim yatırdım. Prim dışında da 600 bin TL'ye yakın hak ediş ödemelerini gerçekleştirdim. Bazı oyuncular, ne yazık ki bizlere ihanet etti. Havalimanında taraftar takıma tepki gösterdiği zaman, bir futbolcumuz televizyonları arayıp, (Bu kişiler başkanın adamları. Bizim üstümüze taraftarı o saldı) dedi. Bu arkadan vurmaktır. Ben asla böyle bir şey yapmadım. O futbolcu da bunun hesabını verecek."



Buca Belediyesi'nin vaad ettiği paraların oyunculara verildiğinin de altını çizen Başkan Kayışlı, "Paraları bizzat ben verdim. Bundan sonra herkes antrenmana çıkacak. Aksi halde ağır yaptırımlar uygularım" ifadelerini kullandı. Kongre kararı almalarının üzerinden 11 gün geçtiğini vurgulayan Başkan Kayışlı, şöyle devam etti:



"Şu an beni yerden yere vuranlar, neden adaylığını koyamadı. Herkes Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden dönmesini bekliyor. Umarım Piriştina, iyi bir başkan adayı bulur. Kulübün şu anda 4 milyon TL nakit paraya ihtiyacı var."



Bakanlığının 3 yıllık döneminde en büyük darbeyi FIFA dosyalarından yediğini de sözlerine ekleyen Kayışlı, "Eğer eski yönetimler yabancı futbolcuların parasını adam gibi yatırsaydı şu anda kulübü güle oynaya yönetirdim. Ancak tüm gücümüzü FIFA dosyaları tüketti. Halen de bu borçlardan kurtulamadık" cümlelerini kullandı.



"EMRE TORAMAN GERÇEK KAPTAN"



Başkan Çetin Kayışlı, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Sivas Belediyespor maçında takımın otel ve şehir içi ulaşım masraflarını karşılaşayan kaptan Emre Toraman'a övgüler yağdırdı. Emre Toraman'ın maddi ve manevi olarak kulübe çok şey kazandırdığını dile getiren Başkan Kayışlı, "Emre birçok yöneticiden daha faydalı işler yaptı. Sivas'ta takımımızın masraflarını karşıladı. Bu fedakarlık asla unutulmaz. Ancak ben Emre'ye ödediği parayı yatıracağım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.