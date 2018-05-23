Bucaspor'da mali kriz adayları korkuttu

TFF 3'üncü Lig'e düşen Bucaspor'da 4-11 Haziran'da gerçekleşecek genel kurulda başkanlığa aday olacakları iddia edilen isimlerin mali sıkıntılar nedeniyle geri adım attığı öğrenildi

Bucaspor'da mali kriz adayları korkuttu
23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:21

Başkan Ahmet Doğan'ın istifasının ardından kulislerde adaylık için adı geçen Şeref Üstündağ, Çetin Kayışlı ve Aybar Uygur'un 35 milyon TL'ye yakın borç yüzünden göreve gelmeye sıcak bakmadıkları bildirildi. Şu ana kadar başkan adayı bulamayan sarı-lacivertlilerde Ahmet Doğan, kulübe kayyum atanmaması için yeniden koltuğa oturabileceğini açıklamıştı. Yaklaşık 5 milyon TL borç nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan Bucaspor'un mevcut takıma da 2.5 milyon TL civarında borçlu olduğu ifade edildi. Buca'da 6 oyuncu ise alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekti.


Kaynak: DHA
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