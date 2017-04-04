Bucaspor'da Mehmet İncebacak kadro dışı

Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'a 3-2 yenilen Bucaspor'da orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak süresiz kadro dışı bırakıldı

Bucaspor'da Mehmet İncebacak kadro dışı

Nazilli'deki müsabakanın 71'inci dakikasında oyundan alındıktan sonra teknik direktör Fatih Uygun'a el kol hareketleri yapan ve direkt soyunma odasına giden 26 yaşındaki futbolcunun sabah antrenmanına katılmadığı bildirildi. Fatih Uygun'un yönetime verdiği raporda oyuncusunun disiplinsiz hareketlerde bulunduğunu ifade ettiği, bu yüzden de Mehmet'in U21 takımına gönderildiği belirtildi.

Buca Futbol Akademisi'nde eğitim görüp profesyonel olan Mehmet, 2010 yılından beri sarı-lacivertli formayı giyiyor. Deneyimli futbolcunun mayıs ayında ise sözleşmesi bitiyor.

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