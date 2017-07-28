Bucaspor'da mücadele eden formayı alır

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'da kampa giren Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, 28 kişilik kadroda hiçbir futbolcunun yerinin garanti olmadığını söyledi

Bucaspor'da mücadele eden formayı alır

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'da kampa giren Bucaspor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, "Bolu kampı düşündüğüm oyun sistemini yerleştirme açısından çok önemli. Burada genç-tecrübeli ayrımı yapmaksızın herkesin durumunu yakından takip edeceğim. Formayı istediğine inandığım futbolcularımla sahaya çıkarım. Bu konuda son derece adaletli olacağım. Benim için isim farketmez, mücadele eden formayı alır" dedi.

Zorlu bir yarışın kendilerini beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırım şöyle devam etti:

"Grubumuzda çok güçlü takımlar var. Eminim tümü şampiyonluk ya da en azından play off'u hedefliyor. Biz de bu çarkın içinde olacağız. Amacımız ilk 5'ten kopmadan yola devam etmek. Bolu'da çok sıkı çalışacağız. Oyuncularım yorulacak fakat daha sonra herkes rahat edecek." Bolu'da 4 hazırlık maçı oynayacaklarını belirten genç teknik adam, "Bandırmaspor, Kocaelispor, Zonguldak Kömürspor ve Sakaryaspor'la yapacağımız karşılaşmalar, sistem açısından çok önemli" diye konuştu.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bucaspor
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